Смолян атаковали клещи
Смолян атаковали клещи: за три с половиной месяца с начала года 65 человек стали жертвами кровопийц, из них 17 – дети. За последнюю неделю наблюдений – с 9 по 16 апреля – за помощью к врачам обратились 5 взрослых и четыре ребенка.
Специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» отмечают, что среди исследованных 19 насекомых переносчиков боррелиоза не обнаружено. Но напоминают, что перед тем, как отправиться на природу, нужно обработать одежду репеллентами.
Ранее "КП" сообщала, что в Смоленске завершается строительство нового инфекционного госпиталя на Покровке. Объект планируют сдать раньше срока. В настоящее время в возведении здания задействовано около тысячи рабочих, десятки единиц техники, трудятся в три смены.
ИСТОЧНИК KP.RU