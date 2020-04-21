21 Апр 2020 2020-04-21T08:22:13+03:00

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Смолян атаковали клещи: за три с половиной месяца с начала года 65 человек стали жертвами кровопийц, из них 17 – дети. За последнюю неделю наблюдений – с 9 по 16 апреля – за помощью к врачам обратились 5 взрослых и четыре ребенка.

Специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» отмечают, что среди исследованных 19 насекомых переносчиков боррелиоза не обнаружено. Но напоминают, что перед тем, как отправиться на природу, нужно обработать одежду репеллентами.

Ранее "КП" сообщала, что в Смоленске завершается строительство нового инфекционного госпиталя на Покровке. Объект планируют сдать раньше срока. В настоящее время в возведении здания задействовано около тысячи рабочих, десятки единиц техники, трудятся в три смены.

ИСТОЧНИК KP.RU