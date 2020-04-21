2020-04-21T08:39:52+03:00
Общество

В Смоленске УФАС проверила цены на продукты

Стоимость килограмма имбиря с 7000 рублей упала до 600 рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске УФАС проверила цены на продукты. Фото: pixabay.com.В Смоленске УФАС проверила цены на продукты. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске сотрудники УФАС проверили цены и наличие продуктов на полках магазинов. В ведомстве отмечают, что в торговых сетях не замечено дефицита социально значимых продуктов и товаров.

Также специалисты проверили стоимость имбиря, который три недели назад с 400 рублей «взлетел» до 7 тысяч. В ведомости поясняют, что резкий скачок цен был вызван действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев, распространением в интернете и СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении COVID-19. Сегодня ажиотаж спал и сегодня корень продается по цене в районе 600 рублей. О стоимости лимонов, которые также значительно подорожали, не сообщается. Ранее "КП" писала, что фрукт подорожал до 400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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