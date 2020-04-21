Смоленская прокуратура заинтересовалась палами травы

21 Апр 2020 2020-04-21T09:27:05+03:00

Проверка показала: последствия пожаров могли быть менее серьезными, если бы земли своевременно были опаханы и покошены

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Прокуратура Смоленской области заинтересовалась палами травы. В результате проверок надзорного органа за первые три месяца этого года внесено 50 представлений, рассмотрев которые 18 человек привлекли к дисциплинарной ответственности, 32 – получили предостережения о недопустимости нарушения закона.

В частности, прокуроры пришли к выводу, что, если бы в ряде районов области земли были своевременно опаханы и покошены, последствия от пожаров были бы не такими серьезными.

- Так, в шести районах своевременно не произвели покос сухой травы на землях сельхозназначения, а в двух - не опахали территории у населенных пунктов. Кроме того, пять глав районов получили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области пожарной безопасности, - прокомментировал официальный представитель ведомства Александр Боровиков.

Также прокурорами семи районов установлены случаи, когда арендаторы лесных участков не в полном объеме проводили мероприятия по противопожарному обустройству: у них не всегда имелись средства пожаротушения в местах использования лесов, также земли в местах рубок деревьев не убирались.

ИСТОЧНИК KP.RU