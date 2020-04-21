2020-04-21T10:38:32+03:00
Общество

Политические силы призвали сконцентрироваться на работе по оказанию помощи смолянам в период пандемии

Волонтеры заметили, что кто-то снимает объявления с информацией о работе и номерами телефонов Центра помощи
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Политические силы призвали сконцентрироваться на работе по оказанию помощи смолянам в период пандемии. Фото: smolensk.er.ru.Политические силы призвали сконцентрироваться на работе по оказанию помощи смолянам в период пандемии. Фото: smolensk.er.ru.
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Секретарь реготделения «Единой России», председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов призвал политические силы региона сконцентрироваться на работе по оказанию помощи смолянам в период пандемии.

По словам парламентария, только совместными усилиями можно преодолеть все трудности. «Я хочу обратиться ко всем общественным организациям, парламентским и не парламентским партиям, которые представлены в Смоленской области. Наш регион, как и вся страна, переживает не самое простое время. Конечно, все сложности, которые возникают, сказываются на наших гражданах и, особенно, на незащищенных слоях населения. Я обращаюсь к своим коллегам, давайте оставим все политические претензии друг к другу. Сейчас нужно сконцентрироваться на работе, которая поможет оказать реальную помощь. Давайте учиться друг у друга лучшему. Я уверен, что только совместно мы сможем преодолеть все трудности, которые стали для нас серьезным вызовом», - подчеркнул Игорь Ляхов.

Он также отметил, что в такой непростой период совершенно неуместно пытаться исказить или уничтожить информацию, которая действительно будет полезна людям. «Волонтеры центра помощи гражданам в период пандемии отмечают, что есть те, кто снимает объявления с информацией о работе и номерами телефонов Центра помощи. Это неприемлемо в сегодняшних реалиях. Все это только вредит нашему общему делу», - заявил спикер.

Игорь Васильевич призвал смолян соблюдать необходимые меры предосторожности: «Сегодня необходимо оставаться дома, не выходить лишний раз на улицу, чтобы не контактировать с большим количеством людей. Мы готовы оказать вам необходимое содействие и помощь в условиях самоизоляции», - подчеркнул Игорь Ляхов.

Если вам или вашим близким нужна помощь или вы хотите стать волонтёром центра по оказанию помощи смолянам в период пандемии коронавируса, обращайтесь по телефонам: +7 (4812) 31-95-13 или 8-800-100-59-67.

ИСТОЧНИК KP.RU

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