Экс-директор фирмы крупной фирмы подозревается в неуплате налогов

21 Апр 2020 2020-04-21T10:49:21+03:00

Компания занималась производством фанеры и других материалов из дерева

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Экс-директор фирмы крупной фирмы по производству фанеры и других материалов из дерева, расположенной в Холм-Жирковском, подозревается в неуплате налогов на сумму более 60 млн рублей.

По информации официального представителя регионального СКР Натальи Зуевой, предприниматель скрывала реальные доходы с сентября 2018 года по январь 2019-го.

Следователи продолжают изучать отчетность, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Ранее Смоленская прокуратура заинтересовалась палами травы. Проверка показала: последствия пожаров могли быть менее серьезными, если бы земли своевременно были опаханы и покошены.

ИСТОЧНИК KP.RU