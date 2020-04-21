Экс-директор фирмы крупной фирмы подозревается в неуплате налогов
Экс-директор фирмы крупной фирмы по производству фанеры и других материалов из дерева, расположенной в Холм-Жирковском, подозревается в неуплате налогов на сумму более 60 млн рублей.
По информации официального представителя регионального СКР Натальи Зуевой, предприниматель скрывала реальные доходы с сентября 2018 года по январь 2019-го.
Следователи продолжают изучать отчетность, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
Ранее Смоленская прокуратура заинтересовалась палами травы. Проверка показала: последствия пожаров могли быть менее серьезными, если бы земли своевременно были опаханы и покошены.
ИСТОЧНИК KP.RU