Еще 19 случаев заражения смолян Covid-19 подтвердили за сутки

21 Апр 2020 2020-04-21T11:01:23+03:00

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Еще 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердили за сутки, сообщает Оперативный штаб. По данным на 21 апреля, общее число выявленных заражений составило 208 человек. Больше всего заболевших по-прежнему в Вяземском районе, на втором месте Смоленск.

Ранее особые ограничительные меры были введены в Дорогобуже и Верхнеднепровском, также закрыты въезды и выезды в Вязьму и Десногорск.

На сегодняшний день Covid-19 подозревают у более чем 1700 жителей региона, более полутора тысяч самоизолированы, более двух сотен – в больницах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU