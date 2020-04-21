2020-04-21T11:18:34+03:00
Общество

Студвесна в Смоленске пройдет в новом формате

Главное развлекательное студенческое событие года состоится в онлайн-режиме
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Студвесна в Смоленске пройдет в новом формате. Фото: СмолГУ.Студвесна в Смоленске пройдет в новом формате. Фото: СмолГУ.
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Студенческая весна-2020 пройдет в Смоленске в онлайн-формате, сообщает пресс-служба СмолГУ. Студентам предлагают принять участие в девяти номинациях: «Художественное слово» и ораторское мастерство «Демосфеника» будут оценивать по видеозаписи, конкурсы «Видеоблогинг» и «Стоп! Снято!» посвятят самоизоляции и онлайн-обучению. Номинации «Журналистика» и «Литературный конкурс» посвятят 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а конкурс фотовыкладок «Что для меня СтудВесна?» – самому фестивалю. Одна из самых креативных номинаций «Лайф-арт» в этот раз посвящена флешмобу «Шедевральная #ИЗОляция»: студентам предлагают воссоздать сюжеты известных картин. А в номинации «50/50» команды преподавателей и студентов сыграют в интеллектуальную онлайн-викторину «УмЗаРазум».

- Самоизоляция – не повод отказаться от творчества, - говорят в пресс-службе вуза, напоминая, что фестиваль пройдет с 27 апреля по 14 мая.

Тем временем, школьникам предлагают принять участие в конкурсе к 75-летию Победы. Они могут написать стихи и снять видеоролики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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