21 Апр 2020 2020-04-21T13:03:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Трое смолян с битами угрожали тренеру в ФОКе Рославля, сообщает пресс-служба УВМД по региону. Мужчине чудом удалось спастись: нападавших увидели свидетели и зафиксировали камеры видеонаблюдения.

- Задержанные молодые люди от 24 до 26 лет признались, что угрожали тренеру из-за личной неприязни, - сообщили «КП» в управлении полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Читайте также:

Смолянина с туберкулезом отправили на лечение принудительно. 42-летний мужчина с открытой формой заболевания подвергал опасности семью и окружавших его людей (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU