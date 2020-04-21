Трое смолян с битами угрожали тренеру в ФОКе Рославля
Трое смолян с битами угрожали тренеру в ФОКе Рославля, сообщает пресс-служба УВМД по региону. Мужчине чудом удалось спастись: нападавших увидели свидетели и зафиксировали камеры видеонаблюдения.
- Задержанные молодые люди от 24 до 26 лет признались, что угрожали тренеру из-за личной неприязни, - сообщили «КП» в управлении полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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ИСТОЧНИК KP.RU