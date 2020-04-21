21 Апр 2020 2020-04-21T14:20:40+03:00

Более 10 иностранцев пытались незаконно заехать в Смоленскую область. Фото: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Смоленской области.

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Смоленские пограничники задержали трех россиян и более десяти иностранных граждан при попытке незаконного пересечения границы. Шесть иностранцев задержаны в Хиславичском районе за нарушение пограничного режима.

Все задержанные привлечены к административной ответственности. Сумма штрафов составила более 20 тысяч рублей.

Ранее в нескольких районах области введен особый режим. В настоящее время запрещен въезд в Вязьму, Дорогобуж, Десногорск и поселок Верхнеднепровский.

По данным на 21 апреля, в Смоленской области коронавирусная инфекция выявлена у 208 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU