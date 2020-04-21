2020-04-21T14:20:40+03:00
Происшествия

Более 10 иностранцев пытались незаконно заехать в Смоленскую область

Нелегалы нарушили временные ограничения, введенные из-за эпидемии коронавирусной инфекции
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Более 10 иностранцев пытались незаконно заехать в Смоленскую область. Фото: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Смоленской области.Более 10 иностранцев пытались незаконно заехать в Смоленскую область. Фото: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Смоленской области.
Изменить размер текста:

Смоленские пограничники задержали трех россиян и более десяти иностранных граждан при попытке незаконного пересечения границы. Шесть иностранцев задержаны в Хиславичском районе за нарушение пограничного режима.

Все задержанные привлечены к административной ответственности. Сумма штрафов составила более 20 тысяч рублей.

Ранее в нескольких районах области введен особый режим. В настоящее время запрещен въезд в Вязьму, Дорогобуж, Десногорск и поселок Верхнеднепровский.

По данным на 21 апреля, в Смоленской области коронавирусная инфекция выявлена у 208 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
60% заболевших Covid-19 в Смоленской области - женщины 30-60 лет
Более 10 иностранцев пытались незаконно заехать в Смоленскую область
Трое смолян с битами угрожали тренеру в ФОКе Рославля
Студвесна в Смоленске пройдет в новом формате
Еще 19 случаев заражения смолян Covid-19 подтвердили за сутки
Экс-директор фирмы крупной фирмы подозревается в неуплате налогов
Политические силы призвали сконцентрироваться на работе по оказанию помощи смолянам в период пандемии
Смоленская прокуратура заинтересовалась палами травы
В Смоленске УФАС проверила цены на продукты
Смолян атаковали клещи
В Дорогобуже и Верхнеднепровском ввели карантин
В Смоленске на улице Николаева начали замену коллектора
В Смоленской области обновится состав Общественного совета
Смоляне могут проголосовать за создание нового фермерского рынка
В Смоленске Волонтерский центр продолжает серию прямых эфиров
Смолянина с туберкулезом отправили на лечение принудительно
Смоленский СКР проверит ремонт улицы на Трамвайном проезде
За сутки число новых зараженных Covid-19 смолян достигло 16
Пять несчастных случаев произошло на железной дороге в Смоленской области
В Смоленске началась выдача продуктовых наборов школьникам
В селе под Смоленском горели две машины
В Смоленске пройдет конкурс к 75-летию Победы
Отдел Комитета ЗАГС в Смоленске начал работу в обычном режиме
В Вязьме из-за Covid-19 ограничили транзитный проезд
21 человек за сутки заразился коронавирусом в Смоленской области
В Смоленске православные отмечают Пасху
В Смоленске завершается строительство инфекционного госпиталя
За сутки коронавирус подтвержден у 13 жителей Смоленской области