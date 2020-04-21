Более 10 иностранцев пытались незаконно заехать в Смоленскую область
Смоленские пограничники задержали трех россиян и более десяти иностранных граждан при попытке незаконного пересечения границы. Шесть иностранцев задержаны в Хиславичском районе за нарушение пограничного режима.
Все задержанные привлечены к административной ответственности. Сумма штрафов составила более 20 тысяч рублей.
Ранее в нескольких районах области введен особый режим. В настоящее время запрещен въезд в Вязьму, Дорогобуж, Десногорск и поселок Верхнеднепровский.
По данным на 21 апреля, в Смоленской области коронавирусная инфекция выявлена у 208 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU