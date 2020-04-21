2020-04-21T17:06:29+03:00
Общество

60% заболевших Covid-19 в Смоленской области - женщины 30-60 лет

Жители региона заражаются после контакта с инфицированными людьми
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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60% заболевших Covid-19 в Смоленской области - женщины 30-60 лет. Фото: администрация Смоленской области.60% заболевших Covid-19 в Смоленской области - женщины 30-60 лет. Фото: администрация Смоленской области.
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Сотрудники регионального Роспотребнадзора составили портрет заразившихся коронавирусом в Смоленской области. По данным на 21 апреля, из 208 заболевших Covid-19 60% - женщины 30-60 лет. Большинство случаев выявляется активно, в основном при обследовании контактных, пояснили в ведомстве. Среди выявленных случаев - 7,5% у медицинских работников.

На сегодняшний день лидером по числу больных остается Вязьма – 118 положительных тестов (+1 за сутки), на втором месте – город Смоленск – 42 заболевших (+5), третье принадлежит Гагарину – 15 инфицированных (+5).

Всего инфекция обнаружена на территории десяти муниципальных образований.

За сутки увеличилось количество больных в Починке – 8 человек (+3), Сафонове – 5 (+1), Десногорске - 8 (+2). В Рославле, Новодугино и Ярцеве роста заболеваемости не произошло – в каждом районе по три инфицированных. А в Ельнинском, где ранее не фиксировались больные, за сутки выявлено трое с Covid-19.

В ведомстве отмечают, что всего в регионе под присмотром медиков находятся 2084 человека, из них 240 в больницах. Погиб один человек, четверо выздоровели. Всего тесты на «ковид» сдали почти 6 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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