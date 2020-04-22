2020-04-22T11:28:07+03:00
Общество

В Смоленске начали выдавать продуктовые пайки школьникам

Наборы получат учащиеся с 1 по 11 классы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске начали выдачу продуктовых пайков школьникам. Фото: pixabay.com.В Смоленске начали выдачу продуктовых пайков школьникам. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске начали выдавать продуктовые пайки школьникам, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Наборы получают учащиеся 1-11 классов. Довольствие, в которое вошли крупы, масло и сладости, уже выдается школьникам 39-й школы.

В администрации отмечают, что стоимость довольствия рассчитывалась в зависимости от возраста и социального положения обучающегося. В целом один набор продуктов стоит от 570 до 665 рублей. Все классы будут получать пайки согласно графику, который будет размещен на сайте образовательного учреждения.

Напомним, мера соцподдержки введена в связи с переходом детей на дистанционное обучение из эпидемии коронавируса. По данным на 21 апреля в регионе зафиксировано 208 инфицированых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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