2020-04-22T08:40:57+03:00
Общество

Смоленские коммунальщики продолжают работу по дезинфекции города

«Жилищнику» поручено убирать дворы и подъезды домов, «Зеленстрою» - парки и скверы, «СпецАвто» - дороги
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленские коммунальщики продолжают работу по дезинфекции города. Фото: администрация города Смоленска.Смоленские коммунальщики продолжают работу по дезинфекции города. Фото: администрация города Смоленска.
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Мэр Смоленска Андрей Борисов призвал все городские структуры и службы, которые задействованы в жизнеобеспечении смолян, продолжать бесперебойную работу по уборке и дезинфекции города. «Жилищнику» поручено убирать дворы и подъезды домов, «Зеленстрою» - парки и скверы, «СпецАвто» - дороги.

Параллельно в ряде домов проходит косметический ремонт и благоустройство территорий.

Также ранее сотрудники «Зеленстроя» начали подготовку городских клумб к высадке цветов и продолжают работы по кронированию деревьев. В благоприятную погоду на ряде дорог проходит ямочный ремонт дорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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