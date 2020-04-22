Смоленские коммунальщики продолжают работу по дезинфекции города

22 Апр 2020 2020-04-22T08:40:57+03:00

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Мэр Смоленска Андрей Борисов призвал все городские структуры и службы, которые задействованы в жизнеобеспечении смолян, продолжать бесперебойную работу по уборке и дезинфекции города. «Жилищнику» поручено убирать дворы и подъезды домов, «Зеленстрою» - парки и скверы, «СпецАвто» - дороги.

Параллельно в ряде домов проходит косметический ремонт и благоустройство территорий.

Также ранее сотрудники «Зеленстроя» начали подготовку городских клумб к высадке цветов и продолжают работы по кронированию деревьев. В благоприятную погоду на ряде дорог проходит ямочный ремонт дорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU