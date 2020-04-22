Под Смоленском нашли немецкую авиабомбу

22 Апр 2020 2020-04-22T09:20:54+03:00

Осколочное оружие пролежало в земле более 75 лет

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Осколочная авиационная бомба SD 50 найдена 21 апреля в деревне Рясино под Смоленском. Несмотря на длительное хранение в земле авиационное средство поражения хорошо сохранилось. Заявка на обнаружение опасной находки поступила от межмуниципального отдела полиции. Прибывшие специалисты подняли бомбу и обезвредили.

Считается, что оружие было принято на вооружение немцами в 1940 году. При взрыве ее осколки разлетаются в радиусе 500 метров.

Также в этот день в Красниснском районе был найден артиллерийский снаряд. Он также уничтожен.

ИСТОЧНИК KP.RU