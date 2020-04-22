Под Смоленском нашли немецкую авиабомбу
Осколочное оружие пролежало в земле более 75 лет
Под Смоленском нашли немецкую авиабомбу.
Изменить размер текста:
Осколочная авиационная бомба SD 50 найдена 21 апреля в деревне Рясино под Смоленском. Несмотря на длительное хранение в земле авиационное средство поражения хорошо сохранилось. Заявка на обнаружение опасной находки поступила от межмуниципального отдела полиции. Прибывшие специалисты подняли бомбу и обезвредили.
Считается, что оружие было принято на вооружение немцами в 1940 году. При взрыве ее осколки разлетаются в радиусе 500 метров.
Также в этот день в Красниснском районе был найден артиллерийский снаряд. Он также уничтожен.
ИСТОЧНИК KP.RU