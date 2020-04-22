В Смоленской области число зараженных Covid-19 выросло до 244
В Смоленской области резко выросло число зараженных Covid-19. По данным на 22 апреля, инфицированных стало больше на 36 человек. Общее количество больных сегодня составляет 244 человека. При этом, в регионе мало выздоровевших. Оперативный штаб сообщил, что побороть инфекцию смогли лишь 4 человека, 2 погибли.
В России зафиксировано 57 999 заболевших коронавирусом (+ более 5 тысяч за сутки), выздоровели 4420 человек, 513 погибли.
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60% заболевших Covid-19 в Смоленской области - женщины 30-60 лет. Жители региона заражаются после контакта с инфицированными людьми.
ИСТОЧНИК KP.RU