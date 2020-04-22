Смоленские предприниматели рассказали о трудностях во время кризиса

22 Апр 2020 2020-04-22T11:07:34+03:00

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В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы, руководитель думской Комиссии по вопросам поддержки МСП Дмитрий Сазонов, представители отраслевых объединений, банковской сферы, представители региональных властей, смоленские предприниматели из разных отраслей.

Организатор встречи, руководитель думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов во вступительном слове отметил, что меры, необходимые для защиты здоровья и жизни граждан, существенно замедляют деловую активность.

«В первую очередь, конечно, удар на себе ощутили малые и средние предприятия. За каждым из вас стоят сотрудники, семьи, кредитные обязательства»,- сказал руководитель думской фракции. Также в ходе общения политик отметил, что характерной чертой субъектов МСП является отсутствие накоплений на «черный день», так как все средства находятся в обороте. Депутат предложил предпринимателям рассказать о тех трудностях, с которыми они сегодня сталкиваются и озвучить свои предложения.

В ходе двухчасового общения поднимался широкий круг вопросов, беспокоящих бизнес-сообщество. В частности, необходимость расширения перечня отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, и включения НДС в налоговые каникулы, введённые Правительством, введения отсрочки по арендным платежам, с одной стороны, и субсидирования арендодателей, с другой.

Говоря о проблемах строительного сектора, Неверов обратил внимание на то, что саморегулируемыми организациями в сфере строительства собраны серьезные средства, порядка 100 миллиардов рублей, при этом объем выплат на данный момент составил менее 1 млрд. «Мы считаем, что это очень важный резерв, который может быть направлен на сохранение рабочих мест и зарплат в отрасли. Необходим соответствующий механизм, как можно эти средства задействовать, какие условия инвестирования необходимо предусмотреть. Будем в Правительство выходить с этим предложением», - сказал парламентарий.

Также были затронуты проблемы расчётов за электроэнергию. Предприниматель Ирина Кузнецова пожаловались на авансовую систему оплаты, так как она в сложившихся условиях создает избыточную нагрузку на бюджеты предприятий. Отметив несправедливость ситуации, Неверов пообещал обсудить данный вопрос на федеральном уровне уже в среду. «запланирована видеоконференция с министром энергетики Новаком. Обязательно тему авансовых платежей и тарифов на этой видеоконференции подниму", - заверил предпринимателей Неверов.

В завершении встречи парламентарий поблагодарил всех участников и сообщил, что все предложения, озвученные сегодня, а также те, которые будут направленны по итогам встречи, будут обобщены и переданы в Комиссию Государственной Думы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства. Кроме того, Неверов пообещал, что это не последняя встреча со смоленскими предпринимателями в новом формате.

ИСТОЧНИК KP.RU