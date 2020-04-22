Смоленский губернатор бесплатно привез продукты пенсионерке

22 Апр 2020 2020-04-22T11:57:16+03:00

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Смоленский губернатор в очередной раз присоединился к волонтерам и бесплатно привез продукты пенсионерке. После встречи с заявительницей глава региона отказался брать деньги за товары первой необходимости, в которых нуждалась женщина, вынужденная проводить время дома из-за введенных ограничений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

- Любовь Алексеевна, моя зарплата позволяет оказать Вам помощь на безвозмездной основе. Поэтому я ни копейки с Вас не возьму, - сказал Алексей Островский в ответ смолянке, которая поинтересовалась стоимостью продуктового набора.

Напомним, волонтерский проект, направленный на помощь самым незащищенным людям, работает в регионе несколько недель. Сегодня помощь гражданам оказывают 448 волонтеров.

- Я призвал своих коллег, а также глав муниципальных образований, чтобы они активнее включались в волонтерскую работу – каждому из нас по силам выйти из квартиры и позвонить в соседнюю дверь, узнать у бабушки или дедушки, какие продукты или лекарства нужны, чтобы оградить их от выхода на улицу и не подвергать жизнь опасности. Рассчитываю, что мое обращение значительно увеличит число граждан, которые участвуют в волонтерском движении, - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU