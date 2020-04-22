2020-04-22T11:57:16+03:00
Общество

Смоленский губернатор бесплатно привез продукты пенсионерке

Алексей Островский не взял с жительницы региона денег за товары первой необходимости
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Смоленский губернатор бесплатно привез продукты пенсионерке. Фото: администрация Смоленской области.Смоленский губернатор бесплатно привез продукты пенсионерке. Фото: администрация Смоленской области.
Изменить размер текста:

Смоленский губернатор в очередной раз присоединился к волонтерам и бесплатно привез продукты пенсионерке. После встречи с заявительницей глава региона отказался брать деньги за товары первой необходимости, в которых нуждалась женщина, вынужденная проводить время дома из-за введенных ограничений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

- Любовь Алексеевна, моя зарплата позволяет оказать Вам помощь на безвозмездной основе. Поэтому я ни копейки с Вас не возьму, - сказал Алексей Островский в ответ смолянке, которая поинтересовалась стоимостью продуктового набора.

Напомним, волонтерский проект, направленный на помощь самым незащищенным людям, работает в регионе несколько недель. Сегодня помощь гражданам оказывают 448 волонтеров.

- Я призвал своих коллег, а также глав муниципальных образований, чтобы они активнее включались в волонтерскую работу – каждому из нас по силам выйти из квартиры и позвонить в соседнюю дверь, узнать у бабушки или дедушки, какие продукты или лекарства нужны, чтобы оградить их от выхода на улицу и не подвергать жизнь опасности. Рассчитываю, что мое обращение значительно увеличит число граждан, которые участвуют в волонтерском движении, - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Антисептики теперь делают на Смоленщине
Новые два района с Covid-19 назвали в Смоленской области
Более 7,5 тыс. машинистов и их помощников ежедневно проходят медосмотр в особом режиме
В Смоленске за неделю отремонтируют шесть улиц
Смоленский губернатор бесплатно привез продукты пенсионерке
Смоленские предприниматели рассказали о трудностях во время кризиса
В Смоленской области число зараженных Covid-19 выросло до 244
Под Смоленском нашли немецкую авиабомбу
Смоленские коммунальщики продолжают работу по дезинфекции города
Смоленский губернатор предложил снизить налог для бизнеса
В Смоленске начали выдавать продуктовые пайки школьникам
60% заболевших Covid-19 в Смоленской области - женщины 30-60 лет
Более 10 иностранцев пытались незаконно заехать в Смоленскую область
Трое смолян с битами угрожали тренеру в ФОКе Рославля
Студвесна в Смоленске пройдет в новом формате
Еще 19 случаев заражения смолян Covid-19 подтвердили за сутки
Экс-директор фирмы крупной фирмы подозревается в неуплате налогов
Политические силы призвали сконцентрироваться на работе по оказанию помощи смолянам в период пандемии
Смоленская прокуратура заинтересовалась палами травы