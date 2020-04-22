22 Апр 2020 2020-04-22T13:14:40+03:00

В Смоленске за неделю отремонтируют шесть улиц. Фото: администрация Смоленска.

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По информации комитета по информационной политике администрации города, до конца недели на шести улицах пройдет ямочный ремонт. В порядок приведут Соколовского, Марины Расковой, Пригородную, Студенческойую, Тимирязева, Речную.

Напомним, в этом году ямы начали латать в конце марта. В первую очередь работа идет на самых загруженных магистралях, после работники «Дормостроя» перейдут на дороги с менее насыщенным движением.

В администрации говорят, что в апреле удалось отремонтировать участки на пл. Победы, улицах Багратиона, Кирова, Фрунзе, Кутузова, Смольянинова, Молодежной, Большой и Малой Краснофлотских, Индустриальной и 12 лет Октября.

Также в настоящее время на улице Николаева приступили к замене коллектора. Ожидается, что трамвайное движение в центре города откроется уже летом.

ИСТОЧНИК KP.RU