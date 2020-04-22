В Смоленске за неделю отремонтируют шесть улиц
По информации комитета по информационной политике администрации города, до конца недели на шести улицах пройдет ямочный ремонт. В порядок приведут Соколовского, Марины Расковой, Пригородную, Студенческойую, Тимирязева, Речную.
Напомним, в этом году ямы начали латать в конце марта. В первую очередь работа идет на самых загруженных магистралях, после работники «Дормостроя» перейдут на дороги с менее насыщенным движением.
В администрации говорят, что в апреле удалось отремонтировать участки на пл. Победы, улицах Багратиона, Кирова, Фрунзе, Кутузова, Смольянинова, Молодежной, Большой и Малой Краснофлотских, Индустриальной и 12 лет Октября.
Также в настоящее время на улице Николаева приступили к замене коллектора. Ожидается, что трамвайное движение в центре города откроется уже летом.
ИСТОЧНИК KP.RU