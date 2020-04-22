2020-04-22T13:14:40+03:00
Общество

В Смоленске за неделю отремонтируют шесть улиц

Ямочный ремонт пройдет на Соколовского, Марины Расковой, Пригородной, Студенческой, Тимирязева, Речной
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске за неделю отремонтируют шесть улиц. Фото: администрация Смоленска.В Смоленске за неделю отремонтируют шесть улиц. Фото: администрация Смоленска.
Изменить размер текста:

По информации комитета по информационной политике администрации города, до конца недели на шести улицах пройдет ямочный ремонт. В порядок приведут Соколовского, Марины Расковой, Пригородную, Студенческойую, Тимирязева, Речную.

Напомним, в этом году ямы начали латать в конце марта. В первую очередь работа идет на самых загруженных магистралях, после работники «Дормостроя» перейдут на дороги с менее насыщенным движением.

В администрации говорят, что в апреле удалось отремонтировать участки на пл. Победы, улицах Багратиона, Кирова, Фрунзе, Кутузова, Смольянинова, Молодежной, Большой и Малой Краснофлотских, Индустриальной и 12 лет Октября.

Также в настоящее время на улице Николаева приступили к замене коллектора. Ожидается, что трамвайное движение в центре города откроется уже летом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Антисептики теперь делают на Смоленщине
Новые два района с Covid-19 назвали в Смоленской области
Более 7,5 тыс. машинистов и их помощников ежедневно проходят медосмотр в особом режиме
В Смоленске за неделю отремонтируют шесть улиц
Смоленский губернатор бесплатно привез продукты пенсионерке
Смоленские предприниматели рассказали о трудностях во время кризиса
В Смоленской области число зараженных Covid-19 выросло до 244
Под Смоленском нашли немецкую авиабомбу
Смоленские коммунальщики продолжают работу по дезинфекции города
Смоленский губернатор предложил снизить налог для бизнеса
В Смоленске начали выдавать продуктовые пайки школьникам
60% заболевших Covid-19 в Смоленской области - женщины 30-60 лет
Более 10 иностранцев пытались незаконно заехать в Смоленскую область
Трое смолян с битами угрожали тренеру в ФОКе Рославля
Студвесна в Смоленске пройдет в новом формате
Еще 19 случаев заражения смолян Covid-19 подтвердили за сутки
Экс-директор фирмы крупной фирмы подозревается в неуплате налогов
Политические силы призвали сконцентрироваться на работе по оказанию помощи смолянам в период пандемии
Смоленская прокуратура заинтересовалась палами травы