22 Апр 2020 2020-04-22T14:56:36+03:00

Более 7,5 тыс. машинистов и их помощников ежедневно проходят медосмотр в особом режиме. Фото: пресс-служба МЖД.

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В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией учреждения здравоохранения «РЖД-Медицина» на Московской железной дороге ввели особый режим проведения предрейсовых медицинских осмотров, ежедневно их проходят более 7,5 тыс. машинистов и помощников машинистов.

Измерение температуры тела осуществляется дважды: на входе в депо при помощи тепловизора и непосредственно в медицинском кабинете. При этом допускаются в медкабинеты работники только в масках и после обработки рук антисептиком.

Осмотр проводится с соблюдением дополнительных мер предосторожности. Так, во избежание прямого контакта медработника с представителем локомотивной бригады в медкабинетах установлены пластиковые перегородки. Кроме того, в процессе осмотра осуществляется сбор и подробная оценка всех данных о состоянии здоровья железнодорожника и членов его семьи.

Медицинский персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты: кожными антисептиками, моющими и дезинфицирующими средствами. А кабинеты оснащены рециркуляторами для обеззараживания воздуха.

Регулярная дезинфекция также проводится в домах отдыха локомотивных бригад.

ИСТОЧНИК KP.RU