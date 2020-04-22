22 Апр 2020 2020-04-22T15:46:13+03:00

Новые два района с Covid-19 назвали в Смоленской области. Фото: из архива администрации Смоленской области.

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Региональный Роспотребнадзор назвал еще два района области, где у пациентов обнаружен коронавирус. Два случая зафиксированы в Дорогобуже и Темкине. Также рост заразившихся произошел в Смоленске и Вязьме (по + 11 человек), Гагаринском, Починковском и Рославльском (по +3 на район), Новодугинском – (+2) и Ярцевском районах (+1 человек).

Лидером по числу инфицированных остается Вязьма - 129 человек и Смоленск - 53.

По данным на 22 апреля, в регионе Covid-19 диагностирован у 244 человек. У большинства инфекция протекает без симптомов. Ранее «КП» писала о портрете заболевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU