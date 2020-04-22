Антисептики теперь делают на Смоленщине

22 Апр 2020 2020-04-22T16:00:18+03:00

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Поддержку промышленных предприятий Смоленщины, готовых перепрофилировать свою деятельность на выпуск антисептиков, обсудили на рабочем совещании губернатор Алексей Островский и его заместитель Алексей Стрельцов.

- Сейчас усилия всех без исключения органов власти направлены на решение одной общей задачи - противодействие распространению коронавирусной инфекции на территории Смоленской области, - обратился глава региона к Стрельцову. - Поскольку вы как мой профильный заместитель курируете деятельность департамента промышленности и торговли, поручаю в кратчайшие сроки проработать вопрос поддержки предприятий региона, перепрофилирующих свои производственные мощности на выпуск антисептиков. Изучите возможность выдавать им льготные займы под 1% годовых через областной Фонд поддержки предпринимательства.

Замгубернатора сообщил, что в соответствии с поручениями главы региона работа по обеспечению населения защитными масками и антибактериальными средствами уже идёт.

- Хочу проинформировать, что на сегодняшний день четыре предприятия области приступили к выпуску антисептиков - это производитель профессиональной моющей химии «СИПОМ» (Смоленск), компания «Аэростар Конт-ракт» и завод синтетических продуктов (Вяземский район), а также «Северина Групп» (Руднянский район). Мы ведём переговоры с рядом других компаний, чтобы активизировать работу в данном направлении. Вопрос предоставления кредитов детально изучим и совместно с Фондом сформируем соответствующую льготную программу, направленную на оказание предприятиям необходимой поддержки.

- Уверен, что благодаря внедрению данной меры количество компаний, готовых производить антибактериальные средства, возрастёт, в результате чего потребность региона в антисептиках будет полностью покрыта, - резюмировал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU