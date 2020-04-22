Добровольцы в Починке помогут пенсионерке восстановить утерянный паспорт

22 Апр 2020 2020-04-22T17:20:19+03:00

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Добровольцы и представители местной администрации откликнулись на просьбу о помощи утром следующего дня.

Стодолищенское сельское поселение. Маленькая деревня Навины. Здесь более десяти лет живет Мария Григорьевна Исакова. Женщина прописана в Рославльском районе, но после того, как сгорел дом, переехала к сыну в Починковский район. Как потеряла паспорт, восьмидесятилетняя Мария Григорьевна не помнит. Знает одно, что теперь она не может получить свою пенсию. Раньше пенсия приходила на банковскую карту, у которой закончился срок действия, а без паспорта поменять ее просто невозможно.

После того, как в группу Волонтерского центра по оказанию помощи гражданам пришло письмо с драматической историей, добровольцы совместно с главой Стодолищенской администрации выехали к семье. По словам главы сельского поселения Любови Зиновьевой, о семье здесь знали и время от времени помогали продуктами. «Мария Григорьевна с сыном живут скромно, хлопочут по огороду, когда сезон. Мы не раз приезжали к ним, зная, что они находятся в сложном финансовом положении. Но речь никогда не заходила о том, что утерян паспорт», - рассказывает Любовь Владимировна.

Добровольцы встретились с семьей, передали продуктовый набор и разобрались в ситуации. В связи с тем, что Мария Исакова зарегистрирована в Рославльском районе в Крапивенском сельском поселении, ее документы будут восстанавливать там. Представители местной администрации уже заказали все необходимые справки, чтобы восстановить паспорт. Активисты отмечают, что, как только паспорт будет получен, они лично отвезут Марию Григорьевну в город, чтобы поменять банковскую карту. Пока же семья остается на попечении неравнодушных соседей и добровольцев.

По словам секретаря Починковского местного отделения «Единой России», депутата облдумы Анны Андреенковой в районе проживает много неравнодушных людей, которые готовы откликнуться на чужую беду.

«У нас активно работает волонтерское движение. На базе партийной приемной действует телефон «горячей линии», куда может позвонить починковец и попросить о помощи. В работе участвуют местные активисты, руководители наших первичных организаций, сторонники партии, директора школ, предприниматели. Хочу выразить слова благодарности волонтерам, а также главе Стодолищенского сельского поселения Любови Зиновьевой, которая не осталась в стороне, а взяла ситуацию под свой контроль, даже несмотря на то, что Мария Григорьевна зарегистрирована не в нашем муниципальном образовании», - подчеркнула Анна Владимировна.

Напомним, что ежедневная работа волонтерских центров ведется не только в Смоленске, но и во всем регионе. На «горячую линию» поступают звонки не только с просьбами об оказании помощи в связи с пандемией коронавируса, становится известно и о непростых историях смоленских семей. Всю информацию операторы колл-центров незамедлительно передают добровольцам, а те в свою очередь решают порой самые сложные задачи, чтобы помочь. Телефоны Волонтерского центра «Единой России»: 8-800-100-59-67; +7 (4812) 31-95-13.

ИСТОЧНИК KP.RU