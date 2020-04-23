2020-04-23T08:05:50+03:00
Общество

Власти рассказали о первом пациенте с Covid-19 в Дорогобуже

Инфицированный доставлен в Смоленск
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Власти рассказали о первом пациенте с Covid-19 в Дорогобуже. Фото: Виктория Никольская.Власти рассказали о первом пациенте с Covid-19 в Дорогобуже. Фото: Виктория Никольская.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Власти рассказали о первом пациенте с Covid-19 в Дорогобуже. По информации пресс-службы администрации муниципального образования, он госпитализирован в Смоленск в 1-ю Клиническую больницу. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Всего в Дорогобуже коронавирус подозревают у 44 человек. Их состояние также не вызывает опасений.

Ранее по Указу губернатора был ограничен въезд и выезд машин на территорию района. На трассе появились блокпосты, где у проезжающих проверяют справки и измеряют температуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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