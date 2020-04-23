Министр здравоохранения отметил опыт Смоленска в период пандемии

23 Апр 2020 2020-04-23T08:21:09+03:00

По словам Михаила Мурашко, регион показывает хорошие темп по созданию коек для больных коронавирусом

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая с докладом перед председателем правительства Михаилом Мишустиным, отметил опыт Смоленской области по созданию больничных коек для больных Covid-19.

- На эти цели в регионы было направлено в общей сложности почти 80 млрд рублей - средства пошли на обеспечение больниц необходимым оборудованием, перепрофилирование госпитальной базы, подключение коек к кислородной подводке, - сказал Мурашко. - Есть субъекты Федерации, которые демонстрируют позитивную динамику. Хочу отметить Смоленскую область как регион, который показывает хорошие результаты.

По информации пресс-службы областной администрации, в регионе создано 415 коек. Всего до 28 апреля планируется создать 467. Кислород подведен к 202 (61,8% от норматива), в наличии имеется 100 аппаратов ИВЛ (60,9% от норматива).

В настоящее время коронавирус подтвержден у 244 человек, под подозрением находятся 2397.

ИСТОЧНИК KP.RU