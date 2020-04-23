Скамейки начали ремонтировать в парке Смоленска
Масштабные работы прошли на Блонье
Скамейки начали ремонтировать в парке Смоленска. Фото: администрация Смоленска.
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В парке Смоленска начали ремонтировать скамейки, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Ранее неприглядные лавочки на Блонье больше не пугают прохожих своим видом. Изношенные части заменили на новые, после чего на скамейках обновили краску.
Ранее на газонах и клумбах в ЦПКиО и парке Блонье распустились сиреневые, желтые и белые крокусы.
ИСТОЧНИК KP.RU