23 Апр 2020 2020-04-23T09:09:35+03:00

Пенсионер погибла при пожаре жилого дома в Демидове. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

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Пенсионер погибла при пожаре жилого дома в поселке Заборье Демидовского района. ЧП произошло днем 22 апреля. Сигнал о пожаре поступил пожарным от местных жителей. К моменту их прибытия деревянный дом, обложенный кирпичом, был объят огнем.

- Работу осложнял тот факт, что ближайший источник воды для подвоза был в километре от места происшествия. Через некоторое время со стихией справились, но дом восстановлению не подлежит, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Оперативная группа установила, что погибшей женщине было 90 лет. Эксперты предполагают, что дом вспыхнул по электротехнической причине.

ИСТОЧНИК KP.RU