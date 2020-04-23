Пенсионер погибла при пожаре жилого дома в Демидове
Пенсионер погибла при пожаре жилого дома в поселке Заборье Демидовского района. ЧП произошло днем 22 апреля. Сигнал о пожаре поступил пожарным от местных жителей. К моменту их прибытия деревянный дом, обложенный кирпичом, был объят огнем.
- Работу осложнял тот факт, что ближайший источник воды для подвоза был в километре от места происшествия. Через некоторое время со стихией справились, но дом восстановлению не подлежит, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Оперативная группа установила, что погибшей женщине было 90 лет. Эксперты предполагают, что дом вспыхнул по электротехнической причине.
ИСТОЧНИК KP.RU