2020-04-23T09:30:38+03:00
Общество

Смоленский предприниматель подарит врачам защитные экраны

Маски для лица его фирма будет производить бесплатно
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Смоленский предприниматель подарит врачам защитные экраны. Фото: из архива администрации Смоленской области.Смоленский предприниматель подарит врачам защитные экраны. Фото: из архива администрации Смоленской области.
Изменить размер текста:

Смоленский предприниматель подарит врачам, работающим в Вяземской ЦРБ, защитные экраны для лица, в которых те остро нуждаются.

- К нам обратился владелец рекламного агентства и сказал, что их компания начинает бесплатно производить для больницы защитные медицинские экраны для лица. Сегодня они за 2 часа уже 20 штук сделали, и я знаю, насколько эти экраны необходимы сейчас врачам, работающим с коронавирусными больными, - рассказала глава района Инна Демидова.

По данным на 22 апреля, в Вяземском районе коронавирус найден у 129 человек. Вспышка произошла в интернате для престарелых и инвалидов. Один человек погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смоленский предприниматель подарит врачам защитные экраны
Пенсионер погибла при пожаре жилого дома в Демидове
Скамейки начали ремонтировать в парке Смоленска
Министр здравоохранения отметил опыт Смоленска в период пандемии
Власти рассказали о первом пациенте с Covid-19 в Дорогобуже
Добровольцы в Починке помогут пенсионерке восстановить утерянный паспорт
Антисептики теперь делают на Смоленщине
Новые два района с Covid-19 назвали в Смоленской области
Более 7,5 тыс. машинистов и их помощников ежедневно проходят медосмотр в особом режиме
В Смоленске за неделю отремонтируют шесть улиц
Смоленский губернатор бесплатно привез продукты пенсионерке
Смоленские предприниматели рассказали о трудностях во время кризиса
В Смоленской области число зараженных Covid-19 выросло до 244
Под Смоленском нашли немецкую авиабомбу
Смоленские коммунальщики продолжают работу по дезинфекции города
Смоленский губернатор предложил снизить налог для бизнеса
В Смоленске начали выдавать продуктовые пайки школьникам
60% заболевших Covid-19 в Смоленской области - женщины 30-60 лет
Более 10 иностранцев пытались незаконно заехать в Смоленскую область
Трое смолян с битами угрожали тренеру в ФОКе Рославля
Студвесна в Смоленске пройдет в новом формате
Еще 19 случаев заражения смолян Covid-19 подтвердили за сутки
Экс-директор фирмы крупной фирмы подозревается в неуплате налогов
Политические силы призвали сконцентрироваться на работе по оказанию помощи смолянам в период пандемии
Смоленская прокуратура заинтересовалась палами травы