Смоленский предприниматель подарит врачам защитные экраны

23 Апр 2020 2020-04-23T09:30:38+03:00

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Смоленский предприниматель подарит врачам, работающим в Вяземской ЦРБ, защитные экраны для лица, в которых те остро нуждаются.

- К нам обратился владелец рекламного агентства и сказал, что их компания начинает бесплатно производить для больницы защитные медицинские экраны для лица. Сегодня они за 2 часа уже 20 штук сделали, и я знаю, насколько эти экраны необходимы сейчас врачам, работающим с коронавирусными больными, - рассказала глава района Инна Демидова.

По данным на 22 апреля, в Вяземском районе коронавирус найден у 129 человек. Вспышка произошла в интернате для престарелых и инвалидов. Один человек погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU