Смоленский губернатор остался недоволен работой КПП в Вязьме

23 Апр 2020 2020-04-23T11:05:13+03:00

Алексей Островский поручил изменять температуру у всех людей, которые въезжают в город

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Губернатор Алексей Островский остался недоволен работой КПП в Вязьме. Во время рабочей поездки он обратил внимание, что на блокпостах температура измеряется только у водителей, въезжающих в город.

- Необходимо, чтобы на всех въездах в Вязьму находились медицинские работники или волонтеры для проведения термометрии у всех, кто направляется в город. На КПП, через который мы въезжали, где работают сотрудники полиции и Росгвардии, я этого не увидел – температуру измеряют только у водителей. Считаю это недоработкой Департамента по здравоохранению, - сказал глава региона.

Также губернатор поручить начать в Вязьме более масштабную работу волонтеров для оказания помощи людям, вынужденным находиться на самоизоляции. Речь идет о пенсионерах и инвалидах.

Напомним, в муниципальном образовании зафиксировано больше всего больных коронавирусом. Город закрыт на карантин. Вспышка инфекции произошла в Доме-интернате для престарелых и инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU