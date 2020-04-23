2020-04-23T11:05:13+03:00
Общество

Смоленский губернатор остался недоволен работой КПП в Вязьме

Алексей Островский поручил изменять температуру у всех людей, которые въезжают в город
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленский губернатор остался недоволен работой КПП в Вязьме. Фото: администрация Смоленской области.Смоленский губернатор остался недоволен работой КПП в Вязьме. Фото: администрация Смоленской области.
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Губернатор Алексей Островский остался недоволен работой КПП в Вязьме. Во время рабочей поездки он обратил внимание, что на блокпостах температура измеряется только у водителей, въезжающих в город.

- Необходимо, чтобы на всех въездах в Вязьму находились медицинские работники или волонтеры для проведения термометрии у всех, кто направляется в город. На КПП, через который мы въезжали, где работают сотрудники полиции и Росгвардии, я этого не увидел – температуру измеряют только у водителей. Считаю это недоработкой Департамента по здравоохранению, - сказал глава региона.

Также губернатор поручить начать в Вязьме более масштабную работу волонтеров для оказания помощи людям, вынужденным находиться на самоизоляции. Речь идет о пенсионерах и инвалидах.

Напомним, в муниципальном образовании зафиксировано больше всего больных коронавирусом. Город закрыт на карантин. Вспышка инфекции произошла в Доме-интернате для престарелых и инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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