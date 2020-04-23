Число зараженных Covid-19 в Смоленской области продолжает расти

23 Апр 2020 2020-04-23T11:15:28+03:00

За сутки инфекция обнаружена у семи человек

Изменить размер текста: A A

Число зараженных Covid-19 в Смоленской области снова выросло за сутки, сообщает оперативный штаб. По данным на 23 апреля, инфицированных стало больше на семь человек. Выздоровевшими по-прежнему остаются четыре человека, два погибли.

Ранее стало известно, что ряды здоровых скоро могут пополнится 8 смолянами, люди идут на поправку и готовятся к выписки. Тяжелое состояние у 15 человек – пациенты находятся в реанимации.

Всего в России Covid-19 обнаружили у 62 773 человек, 4 891 выздоровели, 555 погибли.

Читайте также:

Смоленский губернатор остался недоволен работой КПП в Вязьме

Алексей Островский поручил изменять температуру у всех людей, которые въезжают в город (подробнее).

Смоленский предприниматель подарит врачам защитные экраны. Маски для лица его фирма будет производить бесплатно (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU