2020-04-23T13:14:35+03:00
Общество

В Смоленске глава Роспотребнадзора ответит на вопросы о Covid-19

Эфир с участием Сергея Рогутского состоится в 20.00 23 апреля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске глава Роспотребнадзора ответит на вопросы о Covid-19. Фото: 67.rospotrebnadzor.ru.В Смоленске глава Роспотребнадзора ответит на вопросы о Covid-19. Фото: 67.rospotrebnadzor.ru.
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В Смоленске руководитель Роспотребнадзора Сергей Рогутский в прямом эфире ответит на вопросы о Covid-19 и распространении инфекции в регионе.

Главный эпидемиолог области расскажет о том, как выявляют потенциальных больных, может ли человек переболеть вирусом дважды, что грозит тем, кто нарушает карантин и как их отслеживают.

Начало эфира в 20.00 23 апреля. Трансляция будет проходить здесь. О+

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ИСТОЧНИК KP.RU

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