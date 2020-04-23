В Смоленске глава Роспотребнадзора ответит на вопросы о Covid-19
В Смоленске руководитель Роспотребнадзора Сергей Рогутский в прямом эфире ответит на вопросы о Covid-19 и распространении инфекции в регионе.
Главный эпидемиолог области расскажет о том, как выявляют потенциальных больных, может ли человек переболеть вирусом дважды, что грозит тем, кто нарушает карантин и как их отслеживают.
Начало эфира в 20.00 23 апреля. Трансляция будет проходить здесь. О+
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ИСТОЧНИК KP.RU