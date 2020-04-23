23 Апр 2020 2020-04-23T13:14:35+03:00

В Смоленске глава Роспотребнадзора ответит на вопросы о Covid-19. Фото: 67.rospotrebnadzor.ru.

Эфир с участием Сергея Рогутского состоится в 20.00 23 апреля

Изменить размер текста: A A

В Смоленске руководитель Роспотребнадзора Сергей Рогутский в прямом эфире ответит на вопросы о Covid-19 и распространении инфекции в регионе.

Главный эпидемиолог области расскажет о том, как выявляют потенциальных больных, может ли человек переболеть вирусом дважды, что грозит тем, кто нарушает карантин и как их отслеживают.

Начало эфира в 20.00 23 апреля. Трансляция будет проходить здесь. О+

Читайте также:

Губернатор остался недоволен работой КПП в Вязьме (подробнее).

Смоленский предприниматель подарит врачам защитные экраны, которые его фирма будет производить бесплатно (подробнее).

Число зараженных Covid-19 в Смоленской области продолжает расти (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU