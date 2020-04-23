Житель Рославля до смерти забил отца-инвалида
А потом пытался убедить врачей, что он и пальцем не трогал своего родственника
Житель Рославля до смерти забил отца-инвалида. Фото: Следственный комитет России.
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Житель Рославля до смерти забил своего 69-летнего отца-инвалида, который был прикован к инвалидной коляске. К трагедии привела утренняя ссора.
По словам официального представителя регионального СКР Натальи Зуевой, когда сын осознал свой поступок – вызвал врачей и пытался убедить их, что отец упал сам, но экспертиза говорила об обратном.
В ближайшее время в суде будет решаться вопрос о применении к злоумышленнику принудительных мер медицинского характера.
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ИСТОЧНИК KP.RU