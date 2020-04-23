Все поезда дальнего следования холдинга «РЖД» оснащены бесконтактными термометрами

23 Апр 2020 2020-04-23T14:04:37+03:00

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Для обеспечения безопасности своих пассажиров и сотрудников в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации холдинг «РЖД» снабдил бесконтактными инфракрасными термометрами все поезда дальнего следования, включая высокоскоростные поезда «Сапсан» и скоростные поезда «Ласточка», сообщает пресс-служба компании.

Устройства улавливают тепловое излучение человека на безопасном расстоянии и фиксируют показатель. Исправность их работы проверяется перед отправлением в рейс.

Замеры температуры проводятся сразу после отправления поезда, их частота рекомендована врачами и зависит от дальности поездки: не менее одного раза за рейс, если поезд находится в пути до 5 часов, и не реже двух раз в сутки, если поездка более длительная. По просьбе пассажира процедура может быть проведена дополнительно.

Если кто-то из пассажиров в пути почувствует недомогание, а температура будет повышена, на ближайшей станции к нему пригласят медицинских работников. До прибытия врачей поездная бригада будет соблюдать все инструкции и меры предосторожности согласно установленному регламенту.

Перед рейсами и в пути следования ведется постоянный мониторинг состояния здоровья работников поездных бригад. Всем сотрудникам, взаимодействующим с пассажирами, перед началом рабочего дня измеряется температура. При любых симптомах, указывающих на ухудшение состояния здоровья, они направляются домой для вызова врача и постановки диагноза.

Во всех поездах проводят тщательную уборку не реже 4 раз в сутки. После каждого рейса в депо проводится специальная обязательная обработка с применением обеззараживающих средств, активных в отношении вирусов.

ИСТОЧНИК KP.RU