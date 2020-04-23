В магазинах Смоленска начали продавать антисептики

23 Апр 2020 2020-04-23T15:23:25+03:00

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В ряде смоленских магазинов федеральной сети появились антисептики местного производства. Поставляет их вяземское предприятие. В состав антисептика входит спирт, глицерин, который не сушит кожу рук, а в качестве ароматической добавки используется натуральный экстракт кожуры апельсина, рассказала директор по развитию компании «Аэростар Контракт», кандидат химических наук Елена Хусаинова.

- Стратегия нашего предприятия – производить качественную продукцию, причем, не косметическую, а соответствующую требованиям, которые предъявляются к дезинфицирующим средствам, - отметила глава предприятия.

Кроме того, в настоящее время продукция поступила волонтерам, социальным и другим службам Вязьмы. Помощь оказана на безвозмездной основе.

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ИСТОЧНИК KP.RU