ОАО «РЖД» принимает меры по поддержке пригородного железнодорожного сообщения в регионах

23 Апр 2020 2020-04-23T17:04:39+03:00

Руководство компании приняло решение о введении отсрочки по различным платежам для пригородных пассажирских компаний

Изменить размер текста: A A

Несмотря на значительное снижение спроса на пригородные пассажирские перевозки ввиду ограничительных мер, предпринимаемых администрациями субъектов Российской Федерации в условиях пандемии, ОАО «РЖД» считает необходимым сохранить максимально возможное количество пригородных поездов, сообщает пресс-служба компании.

Учитывая высокую социальную значимость пригородных перевозок и их роль в обеспечении транспортной доступности между населенными пунктами, ОАО «РЖД» принято решение о введении отсрочки по различным платежам для пригородных пассажирских компаний.

Пригородным компаниям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров в регулируемом сегменте, будет предоставлена беспроцентная отсрочка на 2 месяца в уплате платежей по договорам аренды подвижного состава с локомотивными бригадами, ремонта и технического обслуживания подвижного состава, а также по договорам на оказание услуг по управлению и эксплуатации.

Отсрочка платежей будет действовать в период снижения пассажиропотока в условиях действия режимов повышенной готовности, введенных решениями уполномоченных органов власти субъектов Российской Федерации из-за неблагоприятных эпидемиологических условий. Так, оплата услуг, оказанных в апреле, перенесена на 30 июня, а за услуги, оказанные в мае – до 31 июля текущего года.

Перевозки пассажиров в пригородном сообщении - это наиболее массовый вид транспорта внутри городских агломераций, в пригородных зонах больших городов, промышленных центров и т.д., а в ряде отдаленных регионов иногда и единственный способ обеспечения транспортной мобильности населения. Ежедневно на сети железных дорог страны курсирует порядка 6000 пригородных поездов.

В этом сегменте работают 25 пригородных пассажирских компаний, учрежденных с участием органов исполнительной власти регионов, частных инвесторов и ОАО «РЖД». Заказ перевозчикам на организацию транспортного обслуживания населения формируют субъекты Российской Федерации. Ежегодно на сети российских железных дорог пригородными поездами перевозится более 1 млрд человек.

ИСТОЧНИК KP.RU