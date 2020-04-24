2020-04-24T08:28:34+03:00
Общество

В Смоленске опубликован план выхода из кризиса

Правительство России разработало меры поддержки отраслей, пострадавших во время эпидемии коронавируса
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске опубликован план выхода из кризиса. Фото: pixabay.com.В Смоленске опубликован план выхода из кризиса. Фото: pixabay.com.
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План выхода из кризиса, разработанный Правительством России представили в Смоленске. В документе идет речь о поддержке ряда отраслей, пострадавших во время эпидемии коронавируса - туризма, развлечений и досуга, общественного питания, культуры, бытовых услуг, спорта, перевозок и др.

Дополнительно начал свою работу колл-центр Правительства России для информирования о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. По номеру телефона 8 (800) 707-08-85 предприниматели, испытывающие сложности из-за эпидемии коронавирусной инфекции, могут задать интересующие их вопросы.

Ранее в регионе был разработан законопроект о расширении перечня налоговых льгот в части налога на имущество организаций. Он состоит из двух частей: первая подразумевает снижение размера налога, определенного от кадастровой стоимости, что позволит собственникам торговых центров снизить плату для арендаторов. Вторая - рассчитана на отрасли больше всего пострадавшие от кризиса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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