Санаторий в Боровой отдали медикам

24 Апр 2020 2020-04-24T09:00:49+03:00

Место, где раньше отдых и лечение получали мамы и их дети, переоборудовали под временный обсерватор

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Санаторий «Мать и дитя» отдали медикам. Временно там создан обсерватор, где могут поселиться врачи, участвующие в лечении больных коронавирусом.

- Те сотрудники инфекционного госпиталя, которые не хотят возвращаться после дежурства домой, чтобы обезопасить своих близких, - сказала руководитель департамента по здравоохранению Елена Войтова.

Также на базе психоневрологического диспансера планируется создать специализированный центр, где пациентам, переболевшим COVID-19, так и медицинским работникам, будет оказываться психологическая помощь. Доступна будет и дистанционная поддержка населению.

В настоящее время в Клинической больнице №1 занято 375 инфекционных коек из 449. В Вяземской ЦРБ, на базе которой также развернут инфекционный госпиталь, на лечении находятся 32 человека, 23 из них – сотрудники и проживающие дома-интерната для престарелых и инвалидов. Всего в регионе COVID-19 зарегистрирован у 251 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU