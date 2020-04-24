2020-04-24T09:36:06+03:00
Общество

Гагарин закрыли на карантин

Власти обеспокоены непрекращающимся потоком людей, приезжающих в район из других регионов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Гагарин закрыли на карантин. Фото: из архива администрации Смоленской области.Гагарин закрыли на карантин. Фото: из архива администрации Смоленской области.
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С 24 апреля город Гагарин закрыли на карантин. Изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности» губернатор Алексей Островский подписал накануне. До введения ограничительных мер глава региона посетил город и выразил обеспокоенность непрекращающимся потоком людей, приезжающих в район из других регионов.

Ранее в Гагаринском районе под наблюдением находилось 228 человек. Из них 98 проживают в других районах и регионах. Глава департамента по здравоохранению Елена Войтова отметила, что это очень большая цифра для данного муниципального образования. Районная больница не сможет справиться с большим количеством пациентов. В настоящее время все пациенты, у которых подтверждено заражение коронавирусом, госпитализируются из Гагаринского района в Клиническую больницу №1 города Смоленска.

Ограничительные меры продлятся до 30 апреля. Заезжать в город можно только отдельным категориям людей - следующим домой, по работе и т.д. На въездах у въезжающих проверят документы и измерят температуру.

Ранее санаторий в Боровой отдали медикам. Место, где раньше отдых и лечение получали мамы и их дети, переоборудовали под временный обсерватор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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