2020-04-24T10:38:05+03:00
Общество

4 тонны пытались незаконно ввести в Смоленскую область

Пограничникам пришлось устроить погоню, чтобы остановить два грузовика
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
4 тонны пытались незаконно ввести в Смоленскую область. Фото: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Смоленской области.4 тонны пытались незаконно ввести в Смоленскую область. Фото: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Смоленской области.
Изменить размер текста:

4 тонны свежемороженой форели из Норвегии пытались незаконно ввести в Смоленскую область, сообщают сотрудники Погрануправления. Два грузовика следовали через Красный без документов на продукцию. Увидев постовых, водители решили скрыться. Однако после непродолжительной погони, мужчины сдались.

Проверка показала, что один из задержанных ранее привлекался к ответственности за нарушение российского законодательства. После штрафа он будет выдворен с территории страны. Второй - после разбирательства также будет оштрафован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В шести районах и Смоленске выросло число зараженных COVID-19
В Гагарине начали производство защитных костюмов и масок для медиков
Новую концепцию благоустройства стены представили в Смоленске
3650 продуктовых наборов выдали смоленским школьникам
Для пассажиров поездов с признаками Covid-19 выделены помещения на вокзалах
Клещи «покусали» 83 человека в Смоленской области
Движение транспорта ограничат на перекрестке в Смоленске на две недели
262 человека с COVID-19 обнаружили в Смоленской области
4 тонны пытались незаконно ввести в Смоленскую область
Гагарин закрыли на карантин
Санаторий в Боровой отдали медикам
В Смоленске опубликован план выхода из кризиса
ОАО «РЖД» принимает меры по поддержке пригородного железнодорожного сообщения в регионах
В магазинах Смоленска начали продавать антисептики
Все поезда дальнего следования холдинга «РЖД» оснащены бесконтактными термометрами
Житель Рославля до смерти забил отца-инвалида
В Смоленске глава Роспотребнадзора ответит на вопросы о Covid-19
В Смоленской области пассажиров поездов обяжут указывать контактную информацию
Число зараженных Covid-19 в Смоленской области продолжает расти
Смоленский губернатор остался недоволен работой КПП в Вязьме
Смоленский предприниматель подарит врачам защитные экраны
Пенсионер погибла при пожаре жилого дома в Демидове
Скамейки начали ремонтировать в парке Смоленска
Министр здравоохранения отметил опыт Смоленска в период пандемии
Власти рассказали о первом пациенте с Covid-19 в Дорогобуже