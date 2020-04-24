4 тонны пытались незаконно ввести в Смоленскую область

24 Апр 2020 2020-04-24T10:38:05+03:00

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4 тонны свежемороженой форели из Норвегии пытались незаконно ввести в Смоленскую область, сообщают сотрудники Погрануправления. Два грузовика следовали через Красный без документов на продукцию. Увидев постовых, водители решили скрыться. Однако после непродолжительной погони, мужчины сдались.

Проверка показала, что один из задержанных ранее привлекался к ответственности за нарушение российского законодательства. После штрафа он будет выдворен с территории страны. Второй - после разбирательства также будет оштрафован.

ИСТОЧНИК KP.RU