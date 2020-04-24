24 Апр 2020 2020-04-24T10:50:21+03:00

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262 человека с COVID-19 обнаружили в Смоленской области (+11 за сутки), сообщает данные на 24 апреля Оперативный штаб. 15 человек выписаны из больниц. За все время наблюдения двое погибли.

В России инфекция обнаружена у 68 622 человек (+5 849) за сутки, 5 568 выздоровело, 615 погибли.

Ранее в Смоленской области закрыли на карантин город Гагарин. Туда не перестают приезжать жители других регионов. А в Смоленске под временное проживание врачей переоборудован санаторий «Мать и дитя» в Боровой.

ИСТОЧНИК KP.RU