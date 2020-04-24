24 Апр 2020 2020-04-24T13:23:13+03:00

Насекомые проверили: ни один не был переносчиком инфекционных заболеваний

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Клещи «покусали» 83 человека в Смоленской области. Жертвами кровопийц только за последнюю неделю стали 18 человек, среди которых трое детей. Сотрудники лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии проверили насекомых. Все пробы отрицательные – ни одно из насекомых не было переносчиком инфекционных заболеваний.

Эпидемиологи просят жителей региона обрабатывать одежду перед походом в парки и скверы или при выезде на природу.

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ИСТОЧНИК KP.RU