Для пассажиров поездов с признаками Covid-19 выделены помещения на вокзалах
В условиях сложной эпидемиологической обстановки на вокзалах Московской железной дороги выделены отдельные помещения для временного размещения пассажиров с признаками вирусных заболеваний в целях скорейшего оказания им медицинской помощи и обеспечения безопасности и здоровья всех пассажиров, сообщает пресс-служба компании.
Такие специальные помещения выделены и на вокзалах в Смоленске, Вязьме, Гагарине. Площадь помещений определялась с учетом соблюдения рекомендованных Роспотребнадзором норм и пассажиропотока на каждом вокзале. Все они оборудованы приборами термометрии, средствами индивидуальной защиты и кожными антисептиками. Также предусмотрена возможность беспрепятственного подъезда машин скорой помощи.
Работники вокзалов, задействованные в обслуживании пассажиров с признаками вирусных заболеваний, дополнительно проинструктированы о мерах безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU