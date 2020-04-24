24 Апр 2020 2020-04-24T13:27:55+03:00

Для пассажиров поездов с признаками Covid-19 выделены помещения на вокзалах. Фото: пресс-служба РЖД.

Все они оборудованы приборами термометрии, средствами индивидуальной защиты и кожными антисептиками

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В условиях сложной эпидемиологической обстановки на вокзалах Московской железной дороги выделены отдельные помещения для временного размещения пассажиров с признаками вирусных заболеваний в целях скорейшего оказания им медицинской помощи и обеспечения безопасности и здоровья всех пассажиров, сообщает пресс-служба компании.

Такие специальные помещения выделены и на вокзалах в Смоленске, Вязьме, Гагарине. Площадь помещений определялась с учетом соблюдения рекомендованных Роспотребнадзором норм и пассажиропотока на каждом вокзале. Все они оборудованы приборами термометрии, средствами индивидуальной защиты и кожными антисептиками. Также предусмотрена возможность беспрепятственного подъезда машин скорой помощи.

Работники вокзалов, задействованные в обслуживании пассажиров с признаками вирусных заболеваний, дополнительно проинструктированы о мерах безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU