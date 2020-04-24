2020-04-24T13:36:58+03:00
Общество

3650 продуктовых наборов выдали смоленским школьникам

В состав пайка вошли крупы, макароны, масло и сладости
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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3650 продуктовых наборов выдали смоленским школьникам. Фото: администрация города Смоленска.3650 продуктовых наборов выдали смоленским школьникам. Фото: администрация города Смоленска.
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3650 продуктовых наборов выдали смоленским школьникам, сообщает городская администрация. В состав пайка вошли крупы, макароны, масло и сладости. Состав каждого набора разнообразен в зависимости от того, к какой категории относится ребенок. Например, ученики 1-4-х классов получают продуктовые наборы стоимостью 570 рублей (из расчета 30 рублей в день на одного ребенка), 5-11 – 665 рублей. А детям-льготникам - из малоимущих семей, с ограниченными возможностями здоровья, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам положено довольствие стоимостью 760 рублей.

Выдача пайков происходит ежедневно, согласно ранее утвержденному графику, который определяет каждое учебное заведение. Узнать о дате получения продуктового набора можно на сайте образовательного учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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