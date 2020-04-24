2020-04-24T13:45:40+03:00
Общество

Новую концепцию благоустройства стены представили в Смоленске

В сквере у памятника А.Т. Твардовскому и его герою В. Теркину может появиться фрагмент утраченной крепости и кафе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Новую концепцию благоустройства стены представили в Смоленске. Фото: администроация города Смоленска.Новую концепцию благоустройства стены представили в Смоленске. Фото: администроация города Смоленска.
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Новую концепцию благоустройства крепостной стены представили в Смоленске. На этот раз дизайнеры разработали проект обновления сквера у памятника А.Т. Твардовскому и его литературному герою В. Теркину. Согласно задумке там может появиться фрагмент утраченной части крепости и кафе. Также на участке проспекта Гагарина планируют установить знак, показывающий, что с этого места начинается историческая часть города.

Ранее "КП" рассказывала у возможном строительстве нового парка у башни "Орел" и гостиницы с рестораном. Также городские власти планируют привести в порядок Королевский бастион и восточный участок стены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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