24 Апр 2020 2020-04-24T14:18:09+03:00

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В Гагарине начали производство защитных костюмов и масок для медиков, сообщает администрация региона. Раньше фабрика была единственным в России производителем детских колясок, но с учетом потребностей из-за сложной эпидемиологической ситуации переоснастила производство. Сегодня на предприятии трудится 86 швей в возрасте 50 лет.

Защитные костюмы шьются из нетканого материала.

- При организации производства тесно сотрудничали с медицинскими работниками ближайших районов – они поделились профессиональным мнением о качественных характеристиках такого костюма. В настоящее время закупаем дополнительное оборудование для того, чтобы увеличить объемы выпускаемой продукции - защитной одежды. В ближайшие дни Департамент по здравоохранению предоставит нам актуальную информацию о еженедельной потребности медицинских учреждений в этих изделиях, и мы постараемся полностью ее закрыть, - сообщила генеральный директор Группы компаний «Лео» Ирина Кузнецова.

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ИСТОЧНИК KP.RU