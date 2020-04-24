В шести районах и Смоленске выросло число зараженных COVID-19

24 Апр 2020 2020-04-24T14:34:55+03:00

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В Гагаринском, Новодугинском, Починковском, Рославльском, Руднянском районах, Десногорске и Смоленске выросло число зараженных Covid-19. Общее количество инфицированных за сутки составило 11 человек. За все время наблюдений заболели 262 жителя региона. Сотрудники регионального Роспотребнадзора отмечают, что новые случаи COVID-19, зарегистрированные на настоящий момент, в основном носят бессимптомный характер.

Под медицинским наблюдением находится 2623 человек. В настоящее время в Клинической больнице №1 занято 375 инфекционных коек из 449. В Вяземской ЦРБ, на базе которой также развернут инфекционный госпиталь, на лечении находятся 32 человека.

62% случаев заболевания зарегистрировано среди взрослых от 18 до 49 лет 19% - люди в возрасте 50-64 лет, 12% - 65 лет и старше, 7% - дети. По социальному статусу: пенсионеры составили 32%, работники медицинских организаций – 12% от заболевших.

Карта заболевших коронавирусной инфекцией в Смоленской области:

Вяземский район - 129,

Гагаринский – 19 (+1 за сутки)

Демидовский – 1,

Дорогобужский – 2,

Ельнинский - 4,

Новодугинский – 6 (+1 за сутки)

Починковский – 13 (+1 за сутки)

Рославльский – 10 (+3 за сутки)

Руднянский – 2 (+1 за сутки)

Сафоновский - 6,

Темкинский – 1,

Ярцевский – 4,

г. Десногорск – 11 (+5 за сутки)

г. Смоленск – 54 (+1 за сутки)

ИСТОЧНИК KP.RU