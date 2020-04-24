В шести районах и Смоленске выросло число зараженных COVID-19
В Гагаринском, Новодугинском, Починковском, Рославльском, Руднянском районах, Десногорске и Смоленске выросло число зараженных Covid-19. Общее количество инфицированных за сутки составило 11 человек. За все время наблюдений заболели 262 жителя региона. Сотрудники регионального Роспотребнадзора отмечают, что новые случаи COVID-19, зарегистрированные на настоящий момент, в основном носят бессимптомный характер.
Под медицинским наблюдением находится 2623 человек. В настоящее время в Клинической больнице №1 занято 375 инфекционных коек из 449. В Вяземской ЦРБ, на базе которой также развернут инфекционный госпиталь, на лечении находятся 32 человека.
62% случаев заболевания зарегистрировано среди взрослых от 18 до 49 лет 19% - люди в возрасте 50-64 лет, 12% - 65 лет и старше, 7% - дети. По социальному статусу: пенсионеры составили 32%, работники медицинских организаций – 12% от заболевших.
Карта заболевших коронавирусной инфекцией в Смоленской области:
Вяземский район - 129,
Гагаринский – 19 (+1 за сутки)
Демидовский – 1,
Дорогобужский – 2,
Ельнинский - 4,
Новодугинский – 6 (+1 за сутки)
Починковский – 13 (+1 за сутки)
Рославльский – 10 (+3 за сутки)
Руднянский – 2 (+1 за сутки)
Сафоновский - 6,
Темкинский – 1,
Ярцевский – 4,
г. Десногорск – 11 (+5 за сутки)
г. Смоленск – 54 (+1 за сутки)
ИСТОЧНИК KP.RU