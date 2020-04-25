25 Апр 2020 2020-04-25T14:32:19+03:00

За сутки инфицированный стало больше на 17 человек

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Число заболевших в Смоленской области составило 279, сообщает данные на 25 апреля Оперативный штаб. За сутки инфицированных стало больше на 17 человек. При этом число выздоровевших не увеличилось.

Ранее в Смоленской области закрыли на карантин город Гагарин из-за большого потока людей, приезжающих из других регионов. А в Смоленске под временное проживание врачей переоборудован санаторий «Мать и дитя» в Боровой.

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ИСТОЧНИК KP.RU