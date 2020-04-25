Число заболевших в Смоленской области составило 279
Число заболевших в Смоленской области составило 279, сообщает данные на 25 апреля Оперативный штаб. За сутки инфицированных стало больше на 17 человек. При этом число выздоровевших не увеличилось.
Ранее в Смоленской области закрыли на карантин город Гагарин из-за большого потока людей, приезжающих из других регионов. А в Смоленске под временное проживание врачей переоборудован санаторий «Мать и дитя» в Боровой.
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ИСТОЧНИК KP.RU