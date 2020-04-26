2020-04-26T11:49:35+03:00
Происшествия

В Смоленске вандалы изуродовали машину на парковке

Автомобиль разукрасили краской и залили монтажной пеной
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске вандалы изуродовали машину на парковке. Фото: паблик «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.В Смоленске вандалы изуродовали машину на парковке. Фото: паблик «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.
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В Смоленске вандалы изуродовали машину, припаркованную в одном из дворов: автомобиль разукрасили краской и залили монтажной пеной. Судя по фото, водитель не нарушил ПДД, оставив своего железного коня у бордюра, также транспорт не мешал проезду других машин.

- Не понимаю таких людей, если есть что сказать, то выскажи в глаза человеку. А, не поступать так низко, - высказали свое мнение смоляне.

Ранее "КП" писала", как автоворы разгромили несколько других машин - разбиты стекла, где-то похищены личные вещи владельцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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