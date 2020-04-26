26 Апр 2020 2020-04-26T12:57:53+03:00

289 заболевших коронавирусом выявлено в Смоленской области. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

За чутки число заболевших выросло на 10 человек

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По данным на 26 апереля, 289 заболевших коронависом выявлено в Смоленской области. За сутки число больных выросло на 10 человек, сообщает Оперативный штаб.

Кроме того, 26 человек выздоровели, а два погибли.

Инфицированные обнаружены в 14 районах области, в городе Десногорске и Смоленске.

В России режим самоизоляции действует до 30 апреля. Однако ограничения скорее всего продлят на майские праздники.

ИСТОЧНИК KP.RU