289 заболевших коронавирусом выявлено в Смоленской области
За чутки число заболевших выросло на 10 человек
289 заболевших коронавирусом выявлено в Смоленской области. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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По данным на 26 апереля, 289 заболевших коронависом выявлено в Смоленской области. За сутки число больных выросло на 10 человек, сообщает Оперативный штаб.
Кроме того, 26 человек выздоровели, а два погибли.
Инфицированные обнаружены в 14 районах области, в городе Десногорске и Смоленске.
В России режим самоизоляции действует до 30 апреля. Однако ограничения скорее всего продлят на майские праздники.
ИСТОЧНИК KP.RU