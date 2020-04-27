2020-04-27T08:26:09+03:00
Общество

В сквере 60 лет ВЛКСМ в Смоленске высадили траву

Территория благоустроили по обе стороны «тоннеля»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В сквере 60 лет ВЛКСМ в Смоленске высадили траву. Фото: администрация Смоленска.В сквере 60 лет ВЛКСМ в Смоленске высадили траву. Фото: администрация Смоленска.
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В сквере 60 лет ВЛКСМ в Смоленске высадили траву: 120 кг семян высыпали в землю по обе стороны «тоннеля». Ранее аналогичные работы прошли у Петропавловской церкви и на проспекте Гагарина. Чтобы через некоторое время территории заросли густой растительностью, их прикрыли специальным материалом, защищающим от непогоды и атак птиц.

Ранее сквер 60 лет ВЛКСМ благоустроили в рамках программы комфортная городская среда. Горожане восхитились задумкой дизайнеров. Также в настоящее время вдоль сквера идет ремонт улицы с обустройством пешеходной зоны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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