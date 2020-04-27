2020-04-27T08:46:23+03:00
Общество

Тепло и воду частично отключат на шести улицах в Смоленске

В районе улицы 25 Сентября отремонтируют ветхий участок труб
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Тепло и воду отключат на шести улицах в Смоленске. Фото: pixabay.com.Тепло и воду отключат на шести улицах в Смоленске. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

С 09.00 27 апреля тепло и горячую воду частично отключат на шести улицах в Смоленске, сообщает пресс-служба филиала ПАО «Квадра». Сотрудники компании обнаружили ветхий участок сети и планируют провести его ремонт. В зону отключения попадают жители следующих домов:

ул. Попова, 34-40/2 чет, ул. 25-го Сентября, 26-32 чет, 38-56 чет, 62к1-2, ул. Рыленкова, 1-9, 11-13а нечет, ул. Соколовского, 1-16, 18а-22 чет, пр-т Строителей, 4-26 чет, ул. Румянцева, 19, 21.

Испытывать неудобства людям придется ориентировочно до 21.00.

Ранее «КП» писала, что руководство «Горводоканала» отменило проведение плановых ремонтных работ на время введенных губернатором ограничительных мер, связанных с большой заболеваемостью Covid-19. Холодная вода может быть отключена лишь в случае коммунального ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамвайные пути на улице Николаева в Смоленске будут бесшовными
Еще один район с Covid-19 найден в Смоленской области
ДК железнодорожников в Смоленске перешел на удаленный режим работы
В Смоленске у 17-летней девушки нашли наркотик
Смолянам расскажут о мерах поддержки бизнеса во время пандемии
Коронавирус зарегистрировали у 324 смолян
Смоляне к 75-летию Победы высадили деревья в виде надписи
Смолян приглашают принять участие в «Бессмертном полку»
В Смоленске автобусы перешли на летнее расписание
Тепло и воду частично отключат на шести улицах в Смоленске
В сквере 60 лет ВЛКСМ в Смоленске высадили траву
289 заболевших коронавирусом выявлено в Смоленской области
В Смоленске вандалы изуродовали машину на парковке
Число заболевших в Смоленской области составило 279
В Смоленске закроют движение транспорта по улице Попова
На улице Николаева в Смоленске спилили аварийные деревья
В шести районах и Смоленске выросло число зараженных COVID-19
В Гагарине начали производство защитных костюмов и масок для медиков
Новую концепцию благоустройства стены представили в Смоленске
3650 продуктовых наборов выдали смоленским школьникам
Для пассажиров поездов с признаками Covid-19 выделены помещения на вокзалах