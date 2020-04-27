Тепло и воду частично отключат на шести улицах в Смоленске

27 Апр 2020 2020-04-27T08:46:23+03:00

Тепло и воду отключат на шести улицах в Смоленске. Фото: pixabay.com.

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С 09.00 27 апреля тепло и горячую воду частично отключат на шести улицах в Смоленске, сообщает пресс-служба филиала ПАО «Квадра». Сотрудники компании обнаружили ветхий участок сети и планируют провести его ремонт. В зону отключения попадают жители следующих домов:

ул. Попова, 34-40/2 чет, ул. 25-го Сентября, 26-32 чет, 38-56 чет, 62к1-2, ул. Рыленкова, 1-9, 11-13а нечет, ул. Соколовского, 1-16, 18а-22 чет, пр-т Строителей, 4-26 чет, ул. Румянцева, 19, 21.

Испытывать неудобства людям придется ориентировочно до 21.00.

Ранее «КП» писала, что руководство «Горводоканала» отменило проведение плановых ремонтных работ на время введенных губернатором ограничительных мер, связанных с большой заболеваемостью Covid-19. Холодная вода может быть отключена лишь в случае коммунального ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU