В Смоленске автобусы перешли на летнее расписание
В Смоленске муниципальные автобусы перешли на летнее расписание. «Автоколонна 1308» внесла коррективы в график движения ряда маршрутов. Рейсов стало больше, тем самым сократилось время ожидания между ними. Ознакомиться с новым расписанием можно здесь.
Между тем, в регионе продолжает действовать режим самоизоляции. Ограничительные меры действуют до 30 апреля, но могут продлиться из-за пандемии. На неделе президент России Владимир Путин выступит перед жителями страны и обозначит дальнейший план борьбы с инфекцией.
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ИСТОЧНИК KP.RU