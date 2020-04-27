27 Апр 2020 2020-04-27T09:25:10+03:00

В Смоленске автобусы перешли на летнее расписание. Фото: из архива администрации Смоленска.

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В Смоленске муниципальные автобусы перешли на летнее расписание. «Автоколонна 1308» внесла коррективы в график движения ряда маршрутов. Рейсов стало больше, тем самым сократилось время ожидания между ними. Ознакомиться с новым расписанием можно здесь.

Между тем, в регионе продолжает действовать режим самоизоляции. Ограничительные меры действуют до 30 апреля, но могут продлиться из-за пандемии. На неделе президент России Владимир Путин выступит перед жителями страны и обозначит дальнейший план борьбы с инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU